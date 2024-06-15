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グッチ　インターロッキングG ワイドリング　10号
商品番号 H54901765632
商品名

グッチ　インターロッキングG ワイドリング　10号
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 8,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッチの指輪です。購入したもののあまり使用していないため美品です。10号と記載されています。定価40,700円付属品　なし表参道店で購入した確実正規品です。GUCCIリング　シルバーアクセ
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