グッチ　インターロッキングG ワイドリング　10号

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商品詳細
グッチの指輪です。購入したもののあまり使用していないため美品です。10号と記載されています。定価40,700円付属品 なし表参道店で購入した確実正規品です。GUCCIリング シルバーアクセ
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Gucci - GUCCI インターロッキングG ワイド ワイヤーリング#14 13号の ...
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