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ゆきざき　ノンブルアルファ　イニシャル　S (Mサイズ) k18ホワイトゴールド
商品番号 Q20661285530
商品名

ゆきざき　ノンブルアルファ　イニシャル　S (Mサイズ) k18ホワイトゴールド
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 68,722 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゆきざきのノンブルアルファイニシャルチャームとチェーンのセットです。チェーンはキラキラしたスクリューチェーンです。トップ裏やや小傷あり自宅保管品ですのでご理解ある方にすり替え防止のためNCNRでお願いしますチェーンの長さ：約62cmスライドアジャスター付トップのサイズ：約22mm×15mm刻印：トップ(K18WG、0.37)、チェーン(K18WG)トップ参考上代242,000円チェーン価格不明鑑別書付き材質···ホワイトゴールド装飾···ダイヤモンド#メンズネックレス#ユニセックス#NOMBRE#ゆきざき#レディースネックレス
http://narcologia.ru/goods/slide486287.html
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