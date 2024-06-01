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商品詳細
ゆきざきのノンブルアルファイニシャルチャームとチェーンのセットです。チェーンはキラキラしたスクリューチェーンです。トップ裏やや小傷あり自宅保管品ですのでご理解ある方にすり替え防止のためNCNRでお願いしますチェーンの長さ：約62cmスライドアジャスター付トップのサイズ：約22mm×15mm刻印：トップ(K18WG、0.37)、チェーン(K18WG)トップ参考上代242,000円チェーン価格不明鑑別書付き材質···ホワイトゴールド装飾···ダイヤモンド#メンズネックレス#ユニセックス#NOMBRE#ゆきざき#レディースネックレス
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http://narcologia.ru/goods/encourage232972.html
ゆきざき ノンブルアルファ イニシャル S (Mサイズ) k18ホワイトゴールド
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