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印台　リング　20号　pt100 silver
商品番号 C20321600187
商品名

印台　リング　20号　pt100 silver
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

梵字がモチーフの印台リングです。未年や申年の意味があります。サイズは20号〜20.5号刻印pt100silver0.01画像でご判断ください。付属品なし。ケースはつきません。指輪のみの発送です。未年や申年の方いかがでしょう。こちらは中古品です。中古品にご理解ある方のみご購入お願いします。
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