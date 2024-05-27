印台　リング　20号　pt100 silver

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商品詳細
梵字がモチーフの印台リングです。未年や申年の意味があります。サイズは20号〜20.5号刻印pt100silver0.01画像でご判断ください。付属品なし。ケースはつきません。指輪のみの発送です。未年や申年の方いかがでしょう。こちらは中古品です。中古品にご理解ある方のみご購入お願いします。
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