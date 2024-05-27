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ククイ博士　SR
商品番号 R98325160305
商品名

ククイ博士　SR
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,659 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SR古いカードですが目立った傷や汚れもなく美品かと思います(^^)状態は画像にて確認お願いいたします！※購入後の返品、返金キャンセルはお受けできません即購入OKです
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