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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SR古いカードですが目立った傷や汚れもなく美品かと思います(^^)状態は画像にて確認お願いいたします！※購入後の返品、返金キャンセルはお受けできません即購入OKです
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