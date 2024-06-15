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【造幣局刻印】喜平プラチナネックレス6面ダブル45.2センチ、18.8g
商品番号 F90612062151
商品名

【造幣局刻印】喜平プラチナネックレス6面ダブル45.2センチ、18.8g
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 33,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···プラチナ850チェーン45.2センチ18.8g留め金の所が少しずれますが少し調整したら直るとおもいます。3枚めと4枚めの写真でご確認下さい。材質···プラチナ
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