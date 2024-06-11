定価188000円の6割引ガブリエレパジーニ新品イタリア製チェック柄ダブルスーツ

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定価188000円の6割引ガブリエレパジーニpasini新品未使用イタリア製チェック柄格子柄ダブルスーツセットアップ46M青ブルー(qz12664)ガブリエレパジーニのダブルスーツです●新品タグ付のイタリア製です（写真3参照）●サイズは46号のＭサイズ相当です●ジャケットは背抜きサイドベンツの6つボタンのダブルブレストです●パンツはウエスト約82㎝、股上約25㎝、股下72ｃｍです素材： ウール100％色： 青 ライトブルーサイズ表記46-M着丈70身幅46肩幅42袖丈64 定価188000円の6割引ですガブリエレパジーニとは、新宿の伊勢丹メンで取り扱いを開始してファッションマニアに火のついたイタリアンブランドで、高級セレクトショップのストラスブルゴやユナイテッドアローズの高級品を扱う店舗にも入って更に人気が加速しているブランドです新進気鋭のイタリアンブランド“モデナの怪人”の異名を持つガブリエレ・パジーニが提案するブランド。2013年1月のピッティイマジネウォモで、ラルディーニ社とガブリエレ・パジーニは新しいガブリエレ・パジーニを発表。コンセプトはナポリの伝統的なサルトリアーレの技術に英国の風合いを加え、独特な世界観を提案する。ヴィンテージタッチのウール生地を使用し、ビッグラペルに絞られたウェストラインがセクシーな印象を与えるデザインですこれが10万円以下で手に入るというのは貴重ですラルディーニ社のセクシーファーストラインとしても有名ですね