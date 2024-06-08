Loree Rodkin Gothic シルバーリング

ローリーロドキンゴシック リング▪️size17号内側直径約19mm▪️素材スターリングシルバー 925付属品はございません。全体的に小傷ありのUSED品としてご理解とお手数ですがプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。LoreeRodkinGothic



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