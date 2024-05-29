tom wood cushion black onyx リング　60

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Cushion Black Onyx (M) - 58 (約18号)

お値下げ不可※予告なく販売終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。【商品名】TOMWOODシルバーリングTHECUSHIONBLACKONYX60（19号）【製品番号】97142014039-K【商品説明】かつて欧州の王侯貴族が指にはめていた歴史的なシグネットリングにインスパイアされ、モダンにデザインされた〈TOMWOOD〉のシグネットリング。美しく磨き上げられたスターリングシルバー925のリングは表面を強化し変色を防ぐために、ホワイトロジウムでコーティングされています。仕事の成功、家庭の安定、幸福といった強力な波動を持つとされてるブラックオニキス。シャープな印象に仕上げられたリングは、トラッド・モードどちらにもフィットするニュートラルさを持ち合わせています。（トゥモローランド公式通販ウェブサイト）より抜粋サイズ（号）19M：幅0.6トップ1.5×1.5号数19内径(mm)19.2内周(mm)60.38定価64,900税込●付属品/箱あり〈その他〉TOMORROWLANDオンラインストアで購入。数回しか着用していません。鏡面でやや小擦れございます。シルバークロスで軽く磨けば綺麗になると思います。製品番号は写真１枚目97142014039-Kタグをご確認ください。写真に写っているものがすべてになります。神経質な方や、完美品をお求めの方は新品をご購入下さい。☆こちらの商品は送料無料、プチプチ衝撃材を使って丁寧に梱包して発送致します。TOMWOODトムウッドIceHoopS(S925/9k)アイスフープアクセサリーピアスジュエリーおしゃれブランドシンプルレディースゴールド送料無料アクセサリーピアスジュエリーおしゃれブランド大人上品エレガントシンプルブランドメンズ男レディース女プレゼントギフト#TOMWOOD#トムウッド#リング#指輪材質···シルバー装飾···オニキス