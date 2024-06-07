

オリジナルス/EQT SUPPORT MID ADV PK/EQT サポート ミッド/ブラック/B37413/2



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6/1発売！アディダス オリジナルス エキップメント サポート ミッド ...



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国内6月29日発売予定】 アディダス オリジナルス EQT サポート PK 1/3 ...



5/17発売！アディダス オリジナルス エキップメント サポート ミッド ...



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7/19発売！アディダス オリジナルス ウィメンズ エキップメント ...



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EQT SUPPORT ADV PK | スニーカーショップSKIT



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アディダス EQT サポート 93/17 ロイヤルブルー【8/31発売 ...

アディダスの最上位モデルで構成された\"EQTSERIES(エキップメントシリーズ)\"。最高峰のパフォーマンスを発揮させるために、高機能性、サポート性、快適性など、アスリートに不可欠な要素を取り込んで制作された。本作は1993年に発売された\"EQTSUPPORT93(EQTサポート93)\"からインスピレーションを受けつつ、現代のテクノロジーや新たなディテールによってよりモダンに進化を遂げた。伸縮性の高いプライムニットでアッパーを包み込むことでソックスのようなスリッポンタイプへ。足の甲部分にタグを取り付け、サイドにもEQTSUPPORTの文字を織り込みでブランディング。ヒールにはそれぞれに用いられたコードネーム\"*/3\"の数字が入る。軽量かつ心地よい安定感をもたらすEVA製ミッドソールに、ソール裏にはねじれ防止のトルションシステムを踏襲。カラーリングもEQT初期と同様にグリーンをアクセントカラーに採用するなど、オリジナル当時のアイデンティティを時代を超えて踏襲し、さらに現代的にブラッシュアップして快適な履き心地へ導いたサイズ表記・US9.5Jp.27.5cm限定カラー・グレー/グリーン素材・甲=合成繊維