吉田カバン ポーター キーケース 革 WISE

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商品詳細
吉田カバンポーターキーケース革WISE341-01322 ブラウン博多阪急にて2021年購入1週間程度の使用後保管していたため美品です。色はブラウンになります。メンズレディースともにいけます。
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