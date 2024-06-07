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吉田カバン ポーター キーケース 革 WISE
商品番号 F43551636256
商品名

吉田カバン ポーター キーケース 革 WISE
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

吉田カバンポーターキーケース革WISE341-01322　ブラウン博多阪急にて2021年購入1週間程度の使用後保管していたため美品です。色はブラウンになります。メンズレディースともにいけます。
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