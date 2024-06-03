TOMYメカ生体ゾイド デスザウラージャンク品 電動可動点灯点滅確認済み（箱付）



2023年最新】ゾイド 1/72 コレクションの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】ゾイド 1/72 コレクションの人気アイテム - メルカリ



TOMYメカ生体ゾイド デスザウラージャンク品 電動可動点灯点滅確認済み ... TOMYメカ生体ゾイド デスザウラージャンク品 電動可動点灯点滅確認済み ...



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TOMYメカ生体 ゾイド ウルトラザウルス 組立現状品（電動可動）※点灯 ... TOMYメカ生体 ゾイド ウルトラザウルス 組立現状品（電動可動）※点灯 ...



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御覧いただき誠に有難うございます。コレクション整理の為、出品致します。完全ジャンク品です。欠品多数。現状です。写真4枚目、5枚目、青丸部分、接着不良。※接着不良で、すぐ外れます→（写真10枚目）※再度、接着等施工必要→ご承知願います。箱付き（状態悪し）小冊子パンフレットお付け致します。以上、ご理解の上で宜しくお願い致します。種類···キャラクター仕様···完成品スケール···1/72