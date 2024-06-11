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ルイヴィトン 長財布 モノグラム ポルトフォイユサラ
商品番号 H88931319828
商品名

ルイヴィトン 長財布 モノグラム ポルトフォイユサラ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 4,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️古物を持つ業者のみが参加できるブランド卸オークションでの仕入になります。⭐️コピー商品の類は一切取り扱っておりません。⭐️確実な正規品ですが万が一コピー品であった場合全額返金させて頂きますのでご安心下さい。　　⭐️他にもブランド品をお得な価格で出品していますので、よかったらご覧ください。#naoブランド品販売【商品概要】ルイヴィトン長財布モノグラムポルトフォイユサラカード入れ10枚【状態】多少傷、汚れはございますがまだまだお使いいただける状態になります。写真にて全体の確認をお願い致します。ファスナーの開閉：スムーズスナップボタン：良好　【サイズ】横19㎝×縦10㎝×奥行3㎝【購入先】　業者間ブランドオークション【備考】　カメラの仕様による若干の色の違いや写真に写りこまない傷や汚れ等ある場合がございますのでご了承ください。【発送】入金確認後１～２日を目安に発送させて頂きます【梱包】リサイクル資材を使用させて頂いております。ご了承ください。【古物商許可証】埼玉県公安委員会許可第431250054886号
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