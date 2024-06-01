Vans style 36 元祖オールドスクール

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ご覧頂きありがとうございます。VansのStyle36、26cmです。数年前にABCマート新品で購入後、2〜3回履いた後クローゼットにずっと保管しておりました。全然履いてませんのでソール10/10残っております。まだまだこれから着用頂けます。Style36はオールドスクールの前身モデルでした。普通のオールドスクールに飽きてしまった方は変化を感じれてオススメです。箱やタグは捨てていますのでスニーカーのみの発送となります。翌日発送可能ですので、是非ご検討下さい。シーン···スケートボード(スケボー)メインカラー···ホワイトスニーカー型···ローカット(Low)