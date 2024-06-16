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NEW ERA ニューエラ キャップ デニム風
商品番号 F23207167133
商品名

NEW ERA ニューエラ キャップ デニム風
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,755 円
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商品詳細

1,2回ほどしか着用しておりません。デニム生地です！サイズは7の2/1で59.6cmです！6500円で購入しましたが5000円で販売いたします！値下げ交渉○です！即購入OKです♩気になることがあればコメントください！
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