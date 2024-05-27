RHC　NEW ERA　キャップ

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商品詳細
RHCロンハーマンニューエラキャップLA59FIFTY色パープルサイズ71/2（59.6cm）２、３回着用しました。LAの刺繍部分が糸が１本緩んでますが引っ掛けてないので最初から?!かと…自宅保管をご了承頂ける方でお願い致します。NEWERAニューエラRHCロンハーマンLA
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