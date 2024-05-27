希少 READYMADE FLEECE JACKET フリースジャケット

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ご覧頂きありがとうございます^_^高級感あふれるREADYMADEFLEECEJACKETレディメイドフリースジャケットデナリキルティングになります。保温性に優れたフリースジャケットは、幅広いシーンで活躍するお勧めのアイテムです。色々なシーンで着用でき、シルエットも良いです^_^購入場所レディメイドオンライン2回程度着用の美品。特に目立つ傷や汚れはございません！これからもたくさん着用して頂けます^_^これからの季節にはピッタリなアイテムだと思います！サイズ2着丈69身幅73肩幅60袖丈60他にも沢山のジャンルの服を出品しております！他商品とのおまとめ購入大歓迎です♬コメント頂きましたらおまとめさせて頂きますのでお気軽にどうぞ^-^よろしくお願いしますm(__)m