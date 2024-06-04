OUTERKNOWN アウターノウン Ron Herman 裏ボア ブルゾン ...

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【ブランド】OUTERKNOWN【カラー】カーキ【サイズ】表記サイズ／Sサイズですが大きめです〈平置き実寸・cm〉・肩幅 約47・身幅 約58・着丈 約68-70・袖丈 約62素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。【コンディション】数か所にごく薄い汚れが点々とあります。使用感はそれなりにありますが、まだまだ十分に着用いただけます。コンディションの見解には個人差がごさいますので、あくまでも主観によるものです。自宅保管のユーズド品となりますので、見落とした汚れ等がある場合があります。画像及び商品説明をよくご確認頂き、ユーズド品にご理解のある方のみご検討ください。基本的には当日または翌日の発送となりますので、お急ぎの方もご安心ください。商品は簡易包装にてコンパクトに畳んでの発送となります。保管時のたたみジワもありますのでご了承ください。#OUTERKNOWN#アウターノウン#RonHerman#ロンハーマン#ボアジャケット#ブルゾン#ミリタリー