SONY 「PS5 ディスクドライブ 搭載モデル」

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商品詳細
⚫︎SONYPlaystation5ディスクドライブ搭載モデルCFI-1200A01※SN:F33301ZXT11898067※本体に小さなキズがあります(写真)。※必ずプロフィールをお読みください。付属品は画像に写っているものが全てです。中古品です。中古品にご理解のない方、神経質な方、完璧をお求めの方にはお勧め致しません。写真、商品説明、プロフィールから判断できる事にコメントを頂いても返信致しません。値下げ交渉は受けておりませんので返信致しません。ご了承の上お買い求めください。C56500M2307-339
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