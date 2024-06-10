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TWICE Formula of Love MONOGRAPH　新品未開封
商品番号 P65316338764
商品名

TWICE Formula of Love MONOGRAPH　新品未開封
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,493 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TWICEFormulaofLoveMONOGRAPH新品未開封（シュリンク開封前）写真のフォトブックの出品です。未開封のためトレカも封入されています。商品購入後、丁寧に保管していますが、韓国輸入製品のため、僅かに製造時の初期傷や配送時の潰れ等ある場合がありますのでご了承の上ご購入願います。※アウトボックスにわずかにダメージあり。写真をご参照ください。新品未開封のため、開封後の返品返金は受け付けできかねます。丁寧に梱包してメルカリ便で発送致します。検索用ナヨン　ジョンヨン　モモ　サナ　ジヒョミナ　ダヒョン　チェヨン　ツウィDVDblu-ray　モノグラフ
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