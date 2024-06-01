NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

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商品詳細
子供が産まれ、ゲームをする機会がなくなってしまい、持っていても仕方ないので出品します。※白い汚れあり（写真5枚目）動作確認・初期化済みです◎※写真2枚目…本体の左上に少し欠けがありますが、液晶画面が欠けているわけではありません。他にもソフトを出品していますので、よければご覧ください＾＾購入時、Switch本体やジョイコンは、透明の袋に入っておりましたが、他のアダプター等はそのままの状態でしたが、全て包んで発送致します。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/update392995.html
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http://narcologia.ru/goods/symmetric816745.html
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