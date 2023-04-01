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【新品未開封】ファイナルファンタジー I-VI ピクセルリマスター
商品番号 Y67469783289
商品名

【新品未開封】ファイナルファンタジー I-VI ピクセルリマスター
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 7,056 円
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商品詳細

ファイナルファンタジーI-VIピクセルリマスターニンテンドースイッチFinalFantasyI-VIPixelRemasterCollectionNintendoSwitch海外版です。日本のSwitchで、日本語で遊べます。内容は日本版と全く同じです。外側のシュリンク含め状態良好です。海外製品にありがちな、表紙が大きくずれるような初期不良もありません。水濡れ防止のうえ、ぷちぷちで保護もしくはクッション封筒に入れて、らくらくメルカリ便で発送予定です。即購入歓迎です。よろしくお願い致します。収録タイトルFINALFANTASY　ファイナルファンタジー　FFFINALFANTASYII　ファイナルファンタジー2　FF2FINALFANTASYIII　ファイナルファンタジー3　FF3FINALFANTASYIV　ファイナルファンタジー4　FF4FINALFANTASYV　ファイナルファンタジー5　FF5FINALFANTASYVI　ファイナルファンタジー6　FF6
http://narcologia.ru/goods/browse848291.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement354999.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial314516.html
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