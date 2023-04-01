【新品未開封】ファイナルファンタジー I-VI ピクセルリマスター

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商品詳細
ファイナルファンタジーI-VIピクセルリマスターニンテンドースイッチFinalFantasyI-VIPixelRemasterCollectionNintendoSwitch海外版です。日本のSwitchで、日本語で遊べます。内容は日本版と全く同じです。外側のシュリンク含め状態良好です。海外製品にありがちな、表紙が大きくずれるような初期不良もありません。水濡れ防止のうえ、ぷちぷちで保護もしくはクッション封筒に入れて、らくらくメルカリ便で発送予定です。即購入歓迎です。よろしくお願い致します。収録タイトルFINALFANTASY ファイナルファンタジー FFFINALFANTASYII ファイナルファンタジー2 FF2FINALFANTASYIII ファイナルファンタジー3 FF3FINALFANTASYIV ファイナルファンタジー4 FF4FINALFANTASYV ファイナルファンタジー5 FF5FINALFANTASYVI ファイナルファンタジー6 FF6
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