任天堂 ニンテンドースイッチ 有機EL ホワイト

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商品詳細
外箱崩れはございますが、商品はとても綺麗です。展示品でショーケースに入れてました。本体、Joy-Conの確認してます。液晶画面はフィルムなど貼ってません。
http://narcologia.ru/goods/seamless89129.html
http://narcologia.ru/goods/traverse164226.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric367545.html
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