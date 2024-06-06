FUMIYART GALLERY オルゴール

オルゴールになります。曲名は TRUELOVEです。購入後、数回聴きましたがその後は箱に入れたまま暗所にて保管してました。素人保管なので神経質な方はご遠慮くださいませ。ご質問なければ即購入可。発送後のトラブルには対応しかねますのでご了承くださいませ。グッズ種類...その他



TRUE LOVE 藤井フミヤ【MM801+BPZ】



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