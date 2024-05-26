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最新版PS4 本体CUH-2200B大容量SONYこのまま遊べるセット
商品番号 K79746526836
商品名

最新版PS4 本体CUH-2200B大容量SONYこのまま遊べるセット
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 8,139 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS4本体電源ケーブル純正コントローラーHDMIケーブルUSBケーブル説明書型番最新版CUH-2200B大容量動作確認済　不具合無　中古品ですので使用に伴う多少の小傷や擦れ等はございます。ご理解いただける方よろしくお願いします。最新版PS4本体CUH-2200B大容量SONYこのまま遊べるセット
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