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NINTENDO 64ピカチュウブルー＆イエロー + 64ソフト17本セット
商品番号 U48141971668
商品名

NINTENDO 64ピカチュウブルー＆イエロー + 64ソフト17本セット
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NINTENDO64ピカチュウブルー＆イエローとソフト17点+備品のセットになります。3色コードを挿せる環境が無いことに気づき、この度出品致します。中古品の為箱、本体、ソフト各所に傷や汚れがあります。（可能な限りのクリーニングは行っております。）3色コードを使用する環境が無いため本体、ソフト共に動作確認が出来ておりません。ご了承ください。以下、内容物になります。・NINTENDO64ピカチュウブルー＆イエロー本体・ケーブル各種・拡張バッテリー・ニンテンドー64コントローラースケルトンブルー×2・ピカチュウげんきでちゅう専用マイクコントローラー×1ソフト・爆BOMBERMAN2箱入り・スーパーマリオ64・マリオカート64・マリオパーティ3・マリオストーリー・ポケモンスタジアム2・ポケモンスタジアム金銀・ピカチュウげんきでちゅう・風来のシレン2鬼襲来！シレン城！・星のカービィ64・ドンキーコング64・カスタムロボv2・スターフォックス・実況パワフルプロ野球6・スーパーロボット大戦64・バンジョーとカズーイの大冒険家庭の暗所で保管しておりました。この事をご理解、ご了承頂きご購入ください。
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