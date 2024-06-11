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美品　Nintendo Switch 本体 　大乱闘スマッシュブラザーズ
商品番号 K81909727583
商品名

美品　Nintendo Switch 本体 　大乱闘スマッシュブラザーズ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 10,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品　NintendoSwitch本体　大乱闘スマッシュブラザーズSPECIALセット付属品完備、目立つ傷無しの綺麗な状態です。箱も破れなど無く綺麗な状態です。動作確認済み。データは初期化済みですのでソフトは付属しておりません。【セット内容】・NintendoSwitch本体:1台・Joy-Con(L):1個・Joy-Con(R):1個・NintendoSwitchドック:1個・Joy-Conグリップ:1個・NintendoSwitchACアダプター:1個・Joy-Conストラップブラック:2個・ハイスピードHDMIケーブル:1個ご不明点がございましたらコメントにお願いします。
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