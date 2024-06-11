美品　Nintendo Switch 本体 　大乱闘スマッシュブラザーズ

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商品詳細
美品 NintendoSwitch本体 大乱闘スマッシュブラザーズSPECIALセット付属品完備、目立つ傷無しの綺麗な状態です。箱も破れなど無く綺麗な状態です。動作確認済み。データは初期化済みですのでソフトは付属しておりません。【セット内容】・NintendoSwitch本体:1台・Joy-Con(L):1個・Joy-Con(R):1個・NintendoSwitchドック:1個・Joy-Conグリップ:1個・NintendoSwitchACアダプター:1個・Joy-Conストラップブラック:2個・ハイスピードHDMIケーブル:1個ご不明点がございましたらコメントにお願いします。
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