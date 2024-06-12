ファミコンソフト 野球人生 野球盤 ソフトボール ソフトボール天国

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ファミコンファミコンソフト嗚呼野球人生一直線野球盤アイラブソフトボールソフトボール天国【4本セットです。】※動作確認済みです。●動作確認済みですが、お手持ちの環境により、相性もあるかと思いますので、動作保証は出来かねますので、ご了承ください。●4本セットですので、バラ売りは致しません。●経年劣化による多少の傷や汚れがございます。写真を見ご確認頂き、ご理解頂ける方のご購入お待ちしております。(*^^*)(裏面に名前が書いてありましたので、一部加工してあります。写真2枚目)#ファミコン#ファミコンソフト#野球人生一直線#野球盤#アイラブソフトボール#ソフトボール天国#任天堂
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