希少本　あなたが出会うとき オラファー・エリアソン

[編集]OlafurEliasson[出版社]LarsMullerPublishers[発行年]2010年[状態] 表紙スレ・少キズ[コメント]光のインスタレーション《ウェザー・プロジェクト》の成功で世界的にその名を知られる、現代美術家オラファー・エリアソン（OlafurEliasson）の展覧会『OlafurEliasson:YourChanceEncounter オラファー・エリアソンあなたが出会うとき』にあわせて刊行された作品集。テキスト：「市民の信託のもとに」黒澤浩美金沢21世紀美術館で2009年11.21〜2010年3.22日まで開催されたオラファー・エリソン(1967〜)\u003cあなたが出会う時\u003eの展示図録になります。光、影、色、霧、風、波などの自然界に見られるさまざまな要素によって作り出される作品はとても美しく、神秘的であり、自然界の美しさを再認識させてくれるのではないでしょうか。言語：日英併記 サイズ：20×24cm ハードカバー 216ページ



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