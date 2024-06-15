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Xbox one x 本体
商品番号 Q41174562331
商品名

Xbox one x 本体
ブランド名 エックスボックスワン
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

XBOXONEX4K対応　1TB箱付き　購入時54780円color:BLACKゲーム機本体種類:XboxOneXポータブル・据置タイプ:据置タイプコントローラー（白）のバッテリーが劣化してますので購入者は新品のバッテリーをご用意ください。なおそのため別で購入した有線のバッテリーも出品いたします。スケルトンです。
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