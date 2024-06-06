NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

ポケットモンスターバイオレットとニンテンドースイッチ本体のセット売りです。去年の年末休みにポケモンをするために購入しましたが、2日でストーリーをクリア後を最期に仕事が多忙なのもありゲームをしなくなりました。ほぼ新品に近いじょうたいで画面保護シールが貼ってあります。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo



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