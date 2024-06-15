DSカードリーダー　オシャレ魔女　ラブANDベリー　hcv1000 DS本体②

ラブベリーセットです。初期設定済みですので到着後すぐ遊べます。本体分解メンテ済みの為動作は良好です。オシャレ好きな方・昔懐かしい方・誕プレに。●完動品DSライト本体(ノーブルピンク)(ボタンゴム全て新品交換 タッチペン互換新品)⚫︎外装→目立つキズ無し(一般中古品)⚫︎内装→綺麗⚫︎ボタン動作→ok⚫︎タッチ動作→ok⚫︎スピーカー左右→ok⚫︎充電→ok⚫︎マイク→ok⚫︎ヒンジ破損→無し⚫︎DSソフト・GBAソフト→ok★タッチペン→新品1本(清潔です)★純正充電器1個●液晶(ドット抜け・白抜け無し)画面上下→画面キズ無し●カードリーダー(メンテ済み)汚れ・黒ずみ・臭い無く綺麗になっております。左右どちらからでも1発でカード認識します。●オシャレ魔女ラブベリーソフト(取説付き)●カード80枚以上(ダブリ・記名無し)酷い折れ無数枚非対応のカードもございます。オマケ→トランプカード付き●ファイル1冊(新品)発送時開封しカードをいれて送ります。●発送はゆうパケット箱又はプラスです。※DSliteのソフト交換は3DS・DSiと違い一旦電源を切って交換ください。仕様です。※モニター環境により色の見え方が違う場合がございます。神経質な方はご遠慮下さい。※中古品ですので若干のスレキズ・ヤケはご了承下さい。神経質な方はご遠慮下さい。※DSlite本体は発売から17年経ちます。(メーカー修理も2017年で終了してます)※ラブベリー・ムシキングは初代DS本体とDSlite本体の2機種で遊べます。画面の明るさが4段階変えれるDSliteをオススメします。(初代は2段階)#オシャレ魔女#hcv1000#hcv-1000#DSコレクション#ラブベリー#ラブANDベリー#ラブ\u0026ベリー



オシャレ魔女 ラブANDベリー hcv1000 DSカードリーダー DS本体 【保証書付】



DS本体 ラブANDベリー オシャレ魔女 DSカードリーダー HCV-1000-



DS本体 ラブANDベリー オシャレ魔女 DSカードリーダー HCV-1000-



DS本体一式 オシャレ魔女 ラブANDベリー hcv1000 DSカードリーダ-



オシャレ魔女ラブandベリー DS カードリーダー | wic-capital.net



DS本体 ラブANDベリー オシャレ魔女 DSカードリーダー HCV-1000-



信頼 ムシキング hcv-1000 ラブANDベリー オシャレ魔女 DSカード ...



DS セガ カードリーダー HCV-1000 オシャレ魔女 ラブandベリー-



DS本体一式 オシャレ魔女 ラブANDベリー hcv1000 キャンディピンク ...



完動品 DS本体 オシャレ魔女 ラブANDベリー hcv1000 ソフト多数-



早者勝ち！ ラブANDベリー DS lite本体 オシャレ魔女 DSカードリーダー ...



ニンテンドーDS - おしゃれ魔女ラブandベリー DS本体 充電器 カード ...



オシャレ魔女 DSカードリーダー hcv-1000 ラブANDベリー 【中古】 8160 ...



SEGA - 中古 オシャレ魔女 ラブandベリー HCV1000 カードリーダー ...



DS本体 ラブANDベリー オシャレ魔女 DSカードリーダー HCV-1000-