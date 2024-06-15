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商品詳細
【同梱割引あります】全巻（1〜13巻）セットです。確認したところ、大きな破れ・シミなどはありませんが、中古品であることはご理解下さい。いわゆるレンタルアップ品ではありません。自家用の購入・保存品です。取り置きはいたしません。専用につきましては、購入されない方多数いらっしゃる為、1時間程度で解除とさせていただきます。条件が多くて申し訳ありません。よろしくお願いいたします。発送方法につきましては、ゆうゆうメルカリ便かららくらくメルカリ便へ、らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便へ、変更する場合があります。
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