魔法の天使 クリィミーマミ 2冊セット！！



魔法の天使クリィミーマミ（全２巻）＋永遠のワンスモア 計３冊セット／北川ゆうこ・計奈恵-ほしぴか堂



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クリィミーマミとてもカワイイです♡バラ売りも可能ですが2冊セットの方がお安くなります！ファンロード別冊魔法の天使クリィミーマミマミの全てに迫る本です！経年劣化はありますが中は綺麗な方だと思います！シールはくっついたところがもうかわいており、1枚なくなってしまっています。(3枚目の写真のご確認お願いします)着せ替えセル画やカセット・レーベルなど楽しい付録もそのまま！カレンダーは1984年昭和59年5月5日発行のレトロで懐かしさ満点の雑誌です♬︎即購入大歓迎です！！自宅保管品のため中古品にご理解いただける方、ご検討よろしくお願いします！#クリィミーマミ#魔法の天使#レトロ#クリィミーマミ本