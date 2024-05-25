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PS5 FF16同梱版ソフト付き(シリアル未使用)
商品番号 F37146037166
商品名

PS5 FF16同梱版ソフト付き(シリアル未使用)
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 21,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS5FF16同梱版ソフト付き(シリアル未使用)ディスク版です。FF16をプレイするために購入しましたが、ゲームをする時間が取れなかったため泣く泣く出品いたします。箱から出して設置していたものの、時間がなく手放すかも、、、と考えていたためかなり丁寧に扱っていました。コード類などの付属品は未使用です。コントローラーと本体のみ20時間ほどプレイ時間があるため、あくまでも中古となります。神経質な方はご遠慮ください。FF16のプレイ権も未使用です。ソフトと特典のシリアルコードも生きています。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/update861195.html
http://narcologia.ru/goods/injure653967.html
http://narcologia.ru/goods/injure239667.html
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