真清水蔵六　刷毛目　茶碗　共箱

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種類···茶道具京焼の名工真清水蔵六の刷毛目茶碗です。出来も良く使いやすい作品です。商品状況目立った傷、汚れ等は無く非常に良い状況だと思います。※経年の微々たる汚れ等はご了承下さい。商品サイズ高さ約6.4cm、口径約13.5cmです。※素人採寸なので若干の誤差はご了承下さい。何かご質問ご要望がありましたらコメントを宜しくお願い致します。他にも多数出品しておりますので是非ご覧下さい。#京焼#茶碗#真清水蔵六#刷毛目#茶道具