五等分の花嫁 中野一花 ワイヤレスイヤホン

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商品詳細
★商品状態・新品未開封・シュリンク付きです。★発送について・送料込み・プチプチで保護して発送いたします。★購入について・即購入可能です！何か質問等ありましたらコメントにてお願い致します。＜製品仕様＞・外形寸法：（イヤホン片側）W23xH20xD24mm（突起部除く）/（充電用ケース）W72xH36xD46mm・質量：約5.2g（イヤホン本体片側）/約46g（充電ケース）・ドライバー：ダイナミック型Φ6mm・再生周波数帯域：20～20,000Hz・マイク：無指向性・Bluetooth仕様：Version5.0/Class2/マルチペアリング（4）対応・Bluetoothプロファイル：A2DP,HFP,HSP,AVRCP・対応コーデック：aptX,AAC,SBC・ペアリングパスキー：0000・電源：本体DC3.7V/50mAh（内蔵式） 充電ケースDC3.7V/800mAh/密度：324Wh/L（内蔵式）・連続再生時間（最大）：約6～7時間充電ケース使用時：約20時間・連続通話時間（最大）：約5～6時間充電ケース使用時：約15時間・待受待機時間（最大）：約100時間・充電時間：イヤホン約1.5時間/充電ケース約3時間・使用温度範囲：5～40℃（結露なきこと）・耐水性能：IPX4相当（イヤホン本体のみ）・付属品：USBケーブル/イヤーピース（S/M/L）取扱説明書TRUEWIRELESSSTEREOEARPHONES 五等分の花嫁∬ イヤフォン アニメ人気タイトル···五等分の花嫁
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