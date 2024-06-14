SEVENTEEN ジュン　トレカ　など　7点　セット

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こちらは7点セットです。全て公式のグッズです。(内訳)・カラット棒用ストラップ 1点・ポストカード 1点・写真 2点・トレカ 3点発送時は丁寧に梱包いたします。---------------------------------------------数年前にSEVENTEENを応援しておりました。数年前のグッズは保有しておりますが、最近のグッズは保有しておりません。年末に引っ越しを行うため、グッズを持ち運ぶことが難しく、出品を行いたいと思います。よろしくお願い申し上げます。また、お待ちいただいた場合でも、自然な値下げは行わず、年末までの出品となります。ご不明な点はお気軽にコメントをいただきたく思います。