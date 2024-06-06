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INTO1サイン会　ファンミ　直筆サイン　刘宇
商品番号 O71824674980
商品名

INTO1サイン会　ファンミ　直筆サイン　刘宇
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

INTO1”GROWNUP”FANMEETINGinTokyo@GARDEN新木場2023年4月7日(金)サイン会　直筆サイン　ポストカードサイズ。刘宇　1枚サインは複製防止のため隠してあります。うっすら凹みありますが、額縁などに入れても分かりにくいくらいです。折れ、防水対策したうえで配送させていただきます。コメント無しで即購入可能です。INTO1刘宇賛多力丸米卡高卿尘林墨伯远张嘉元尹浩宇周柯宇刘彰AK
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