INTO1サイン会　ファンミ　直筆サイン　刘宇

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商品詳細
INTO1”GROWNUP”FANMEETINGinTokyo@GARDEN新木場2023年4月7日(金)サイン会 直筆サイン ポストカードサイズ。刘宇 1枚サインは複製防止のため隠してあります。うっすら凹みありますが、額縁などに入れても分かりにくいくらいです。折れ、防水対策したうえで配送させていただきます。コメント無しで即購入可能です。INTO1刘宇賛多力丸米卡高卿尘林墨伯远张嘉元尹浩宇周柯宇刘彰AK
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