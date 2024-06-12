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NCT 109 ポップアップ ラキドロ　マーク
商品番号 C63279238070
商品名

NCT 109 ポップアップ ラキドロ　マーク
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NCT渋谷109ポップアップ限定ラキドロマークのトレカです。スリーブ＋硬質ケース＋水濡れ防止して発送させていただきます。即購入⭕️値下げ交渉△すぐにスリーブに入れて保管したので目立った傷や汚れなどはありません。お気軽にお声がけください！
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