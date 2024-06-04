BACK IN THE DAYS 写真集

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※メルカリポイント必要につき 期間限定値引きオールドスクールのにおいがぷんぷんしますJAMELSHABAZZ(ジャメル・シャバズ)の写真集Backinthedaysです。1980年から1989年にかけてのヒップホップカルチャーを、ジャメール・シャバズが記録した写真集です。当時のオールドスクールなストリートスタイルを堪能できる、かなり見応えのある写真集です。アディダス、プーマ、カザールのサングラス、ラジカセ、どのシーンもクールで格好良く、写真からも当時のエネルギーを感じられる熱い一冊です著者JamelShabazz購入後、ほとんど開かずに棚にあり状態は良好ですが紙ですので経年劣化により白い部分には多少の変色がありますオールドスクール写真集 HipHopファッションスタイルリアル状態はかなり良いですがトラブル防止で控えめです