Van Halen（ヴァン・ヘイレン）- Best Of Volume 1

『BestOfVolume1』国内盤帯・ステッカー付!動作確認済!~曲目リスト~1Eruption2Ain'tTalkin''BoutLove3Runnin'WithTheDevil4DanceTheNightAway5AndTheCradleWillRock...6Unchained7Jump8Panama9HotForTeacher*10WhyCan'tThisBeLove11Dreams12WhenIt'sLove13Poundcake14RightNow15Can'tStopLovin'You16HumansBeing17Can'tGetThisStuffNoMore**18MeWiseMagic***日本盤のみのボーナス・トラック20年の歳月をかけてヴァン・ヘイレンのベスト・アルバムはリリースされたが、それでもなお、彼らはその出来に満足していないようだ。初代ヴォーカリストのデイヴィッド・リー・ロスとの演目からなる1枚とその代役を11年にわたって務めるサミー・ヘイガーとの演目からなるもう1枚の2枚組構成という当初の企画ではなく、CD1枚で彼らのキャリア全体を総括することをバンドは選んだ。まったくの初心者にとっては、このアルバムは80年代ハード・ロック・シーンを塗りかえたバンドへの絶好の入門編となることであろう。鮮烈なギターが印象的な「Ain'tTalkin''BoutLove」や「DancetheNightAway」といったなつかしいトラックから、アルバム『1984』収録の「Jump」や「Panama」など、よりコマーシャルなナンバーへと息つく間もなく続く。そして、これらはまた、「RightNow」「HowDoIKnowWhenIt'sLove」におけるヘイガーのなめらかで、より巧みなヴォーカルにスポット・ライトをあてることになる。〜発送方法〜除菌シートで拭き取り防水袋に封入、包装紙で厳重に梱包、ネコポスで発送致します。#ヴァン・ヘイレン#CD#洋楽#ハードロック



Best of 1



Amazon.co.jp: Best Of Vol.1: ミュージック



ヴァン・ヘイレン VAN HALEN best of volume 1の通販 by ピアソラ|ラクマ



Best of 1



Amazon.co.jp: Best of 1: ミュージック



Van Halen – Best Of Volume 1 (1996, CD) - Discogs



Van Halen – Best Of Volume 1 (1996, Cassette) - Discogs



Van Halen – Best Of Volume 1 (1996, Promo, CD) - Discogs



グレイテスト・ヒッツ



Van Halen - Best Of Volume I Vinyl – Vinyl 45



CD Van Halen - Best of Volume 1



VAN HALEN BEST OF VOLUME 1 BRAND NEW CD | MDG Sales, LLC



VAN HALEN / ヴァン・ヘイレン「VAN HALEN 3 / ヴァン・ヘイレン III ...



万人にオススメの良ベスト】Van Halen『Best Of Volume I』 / ベスト ...



VAN HALEN BEST OF VOLUME 1 輸入盤の通販 by グレビレア's shop|ラクマ