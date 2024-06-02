落語選集　全１５冊　今村信雄　編著

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出版社西澤道書舗刊行年１９７１年～大切にしておりましたので個人的主観ですが比較的状態は良いものだと思います。 この十年ほどは段ボールにて保管してましたがその前は日が当たることがない書棚保管でしたので何分にも古い本なのでどうしても焼け、若干の表紙の傷みなどはあります。その点は納得の上でのお取引お願いいたします。確定してから梱包の箱などを用意しなければなりませんのでなるべく急ぎますが発送まで数日かかってしまう可能性があります。何卒よろしくお願いいたします。