ポケモンカードハイクラスパックVSTARユニバース1box シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカードハイクラスパックVSTARユニバース1boxシュリンク付き説明ポケモンカードゲームハイクラスパックVSTARユニバース シュリンク付きです。新品未開封品シュリンク付き※未開封商品はすり替え防止の為、返品交換は不可とさせて頂きます。ボックスパックシングル···ボックス・パックボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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