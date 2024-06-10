Nintendo　Switch　本体　あつまれどうぶつの森　セット　ゲーム

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商品詳細
※コンビニ払い不可※すぐにお支払いが出来る方のみNINTENDOSWITCH本体あつまれどうぶつの森セット1年ほど使用しました、動作は確認済。画面にはフィルムを貼り付けております。スレ傷など、気になる方はご遠慮ください。【ソフト初期化済、あつまれどうぶつの森のソフトは無い状態でのお渡しです】付属品は全て、揃っております。セット内容は、・NintendoSwitch本体(特別デザイン)・NintendoSwitchドック(特別デザイン)・Joy-Con(L)/(R)(特別色)・Joy-Conストラップ(特別デザイン)・Joy-Conグリップ・NintendoSwitchACアダプター・ハイスピードHDMIケーブル・セーフティーガイド紙袋などにそのまま入れて発送予定。簡易梱包をご理解ください。即購入OK/値下げ不可すり替え防止のため返品不可「N.SWITCH/あつまれどうぶつの森セット」定価:￥39556#ゲーム#その他#ゲーム機本体#任天堂#Nintendo#Switch#あつまれどうぶつの森#あつ森
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