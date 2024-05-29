King Gnu 半袖、ロンT、バケハセット　おまけ付き

KingGnuライブグッズ半袖Tシャツ 黒 SサイズロングスリーブTシャツ 青 Sサイズバケットハット 白 S/M3点とも数回着用してます。おまけで日焼けてしまったレッドブルコラボロングスリーブTシャツ お付けします。宜しければ、染め直したり、リメイク等でお使いください。#KingGnu#millenniumparade#ペリメトロン#常田大希#井口理#呪術廻戦#ライブ#グッズ



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