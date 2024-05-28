レスリー・チャン　熱·情コンサート

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商品詳細
レスリー・チャンの「熱・情 演唱会(PASSIONTOUR)」のパンフレットです。購入後に数回読んだ後、ずっと本棚にて保管しておりました。概ねキレイな状態だと思いますが、表紙・裏表紙ともに少しキズが見られます。裏表紙には、キズなのか汚れなのかわからない白いものがありますが、擦ったり拭いたりすると余計に汚くなるかもしれないので、そのままの状態でお渡しします。状態は写真にて御確認ください(２·３枚目)。中古品だということを御理解ください。思い入れのある品なので、お値下げ不可とさせていただきます。
http://narcologia.ru/goods/pompous377323.html
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http://narcologia.ru/goods/sucrose259440.html
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