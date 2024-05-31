雛人形ケース 木目込人形ケース 幅 間口55cm 奥行31cm 高さ40ケヤキ ...

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人形ケース間口55cm奥行31cm高さ40cm（ケース内寸）製造元の商品になります。戸付きです。雛人形、高砂人形、木目込み人形が入ります。高さ40cm（ガラス寸法） 高さ34～36cmの人形を入れます。少し前に18000円で購入しましたが高さが合わなくて今回出品します。少し値下げしました。(最終とします)