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雛人形ケース 木目込人形ケース 幅 間口55cm 奥行31cm 高さ40ケヤキ
商品番号 H32417322249
商品名

雛人形ケース 木目込人形ケース 幅 間口55cm 奥行31cm 高さ40ケヤキ
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人形ケース間口55cm奥行31cm高さ40cm（ケース内寸）製造元の商品になります。戸付きです。雛人形、高砂人形、木目込み人形が入ります。高さ40cm（ガラス寸法）　高さ34～36cmの人形を入れます。少し前に18000円で購入しましたが高さが合わなくて今回出品します。少し値下げしました。(最終とします)
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