XG SHOOTING STAR アルバム



XG、3rdシングル『SHOOTING STAR』は初の2曲収録 新たなビジュアルも公開



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DISCOGRAPHY | XG - Official Site



XG、3rdシングル「SHOOTING STAR」リリース決定 メンバー全員がブルー ...



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XG、3rdシングル『SHOOTING STAR』は初の2曲収録 新たなビジュアルも公開

XGSHOOTINGSTAR[仕様]「SHOOTINGSTAR」の夢幻的な世界観を表現したメタリック・オーロラの特殊BOX仕様。ConceptBookのような豪華PhotoBook、切り取って使用できるアコーディオン型POSTCARD、XGロゴステッカー2枚がセットになっています。(トレカは付きません)[Tracklist]01.SHOOTINGSTAR02.LEFTRIGHT03.SHOOTINGSTAR-Instrumental-04.LEFTRIGHT-Instrumental-値下げ不可×即購入◎コンビニ/ATM支払いの方は、購入後に取り引きメッセージにて、『必ずお支払い予定日』をお知らせください。