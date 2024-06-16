ミスチル『Your Song』（愛蔵版）ファンクラブ限定品

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最初の桜井さんのメッセージを一度読んだのみで、あとは大切に保管してありました。ケースの背表紙にわずかに傷がありますが、それ以外は良い状態だと思いますが、素人検品であることご容赦ください。背表紙の名前シールは剥がしました。詳細は写真を参照ください。子どもが産まれ、ゆっくり音楽に浸る時間がなくなったので出品いたします。ミスチルが好きな方にお譲りできると嬉しいです。以下、商品の説明です。声のない歌。Mr.Childrenと共に生きる、全ての人への贈り物。デビューアルバム「EVERYTHING」から10月3日発売のNEWAlbum収録曲まで、Mr.Childrenが26年間に送り出した全ての楽曲の歌詞を収録した待望の全曲詩集です。いつでも本棚から取り出し、Mr.Childrenの言葉に触れることができる、バイブルのような一冊となりました。特別装丁を施した、永久保存版。・本体の背表紙に、ご希望のお名前をお入れします・特製全面箔押しボックス入り・布張り、箔押し上製本・完全受注限定生産品『YourSong』（愛蔵版）著者：Mr.Children