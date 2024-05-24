BTS まとめ売り トレカ付き 付属品付き うちわ

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商品詳細
※1枚目の写真には載っていませんがyoungforeverのトレカもお付けします。また、2枚目にあるようにテテとジミンのうちわも付きます。うちわカバーも付きます。ご不明な点がございましたら気軽にコメントをください即購入○【BTSTHEBEST】・初回限定盤A 3DISCS2CD+Blu-ray・初回限定盤C 2CD+フォトブックレット・セブンネット限定盤 2CD・UMストア限定盤 2CD・通常盤・初回プレス 2CD・セブンネット限定4形態コレクションBOX【BTSWORLDTOURLOVEYOURSELFSPEAKYOURSELF♥JAPANEDITION初回限定盤・2枚組】【loveyourself】・承HerLver・轉TearOver【BTSMAPOFTHESOUL:7】・version01・version02【MAPOFTHESOUL:7~THEJOURNEY~通常盤】【PERSONA】・version01・version02・version03・version04【YOUNGFOREVER】【Butter】・Creamver ×2・Peachesver ×2【BE】【BEessentialedition】BTS防弾少年団バンタンRMナムジュンJINジンSUGAシュガユンギJ-HOPEジェイホープホソクJIMINジミンVテヒョンテテJUNGKOOKジョングクオール全員FCランダムトレカ公式CDアルバム
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